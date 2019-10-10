Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi.
10.10.2019 07:38
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi.(1)
Kaynak: AA