Hacamat nedir? Hacamat nasıl yapılır? Hacamatın dinde önemi nedir? Hacamatın faydaları nelerdir?

Halk arasında bardak çekme olarak bilinen, sağlığı korumak ve tedavi için tercih edilen Hacamat nedir? En eski metin olan Papirüste hacamattan bahsedilir. Hacamat nasıl yapılır? Hacamatın faydaları nelerdir? Hacamat nasıl ortaya çıktı, tarihi nedir?

Eski çağlarda hacamat farklı şekillerde uygulanır, özellikle Asya, Ortadoğu ve Avrupa gibi dünyanın birçok bölgesinde alternatif tedavi olarak uygulanmıştır. Diş ağrısı, migren, eklem ağrısı gibi durumlarda tercih edilen hacamat nedir? Hacamat nasıl yapılır? Hacamatın dinde önemi nedir? Hacamatın faydaları nelerdir?

HACAMAT NEDİR?

Deri üzerinden ensizyonlardan vakum yolu ile kan alınması olayına hacamat denir. Deri üzerinden ensizyonlardan vakum yolu ile kan alınması olayına hacamat denir.Hacamat işlemi, iki omuz arasından, sırt, başın arka tarafından veya bardak ile vücudun herhangi bir yerinden alınır. Günümüzde tıpta, yapılış olarak sahte doktorluk olarak adlandırılır. Hacamat milattan önceki döneme dayanır. Ayurveda metinlerinde Hint tıp yöntemi olarak bahsedilmiştir.

HACAMAT NASIL YAPILIR?

Deri üzerinden neşter veya hacamat iğnesi ile çizilir. Daha sonra halk arasında bardak, bonuz veya şişe ile emme gücüyle kanın çekilmesi olayına denir.

HACAMATIN DİNDE ÖNEMİ NEDİR?

Sağlığı korumak veya tedavi olmak amacıyla İslam öncesi Arap toplumunda da uygulanan hacamatı, Hz. Peygamber (s.a.s.) bizzat yaptırmıştır (Buhârî, Savm, 32; Tıp, 13; Müslim, Musâkât, 62-63). Hacamat, hadislerde geçen tıp ve tedavi ile ilgili diğer uygulamalarda olduğu gibi tecrübeye dayalı tıbbi bir tedavi yöntemidir.

Hakkında pek çok klinik araştırmanın yapıldığı hacamat, geçmişte olduğu gibi günümüzde de bir tedavi yöntemi olmaya devam etmiş; "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği" ile 2014 yılından itibaren tamamlayıcı tıp uygulamaları arasında kabul edilmiştir. Bununla birlikte hacamatın sağlıksız ortamlarda ve tıbben ehil olmayan kimseler tarafından icra edilmesi sağlık açısından önemli tehlikelere yol açabilmektedir. Bu itibarla hacamatın, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip ehil kişilerce yapılmasına dikkat edilmelidir.

HACAMATIN FAYDALARI NELERDİR?

Kılcal damarlardaki tıkanıklığı açar.

Hacamat doğal kortizonu artırır. Buda hacamat sonrası ağrılı durumların azalmasını hatta ağrıların yok olmasını sağlar.

Boyun, ense, omuz ağrılarında, lumbago ve siyatikte

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandırır.

Tansiyonun dengelenmesinde yardımcı olur.

Kalp damar rahatsızlığı ve damar sertliğine faydalıdır.

Düzenli hacamat dokulardaki gaz ve toksinlerin atılmasını sağlar.

Düzenli hacamat cilt parlaklığını arttırır.