Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi - Haberler
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Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye getirildiğini açıkladığı Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Adliyeye sevk edildi.

Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye getirildiğini açıkladığı Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Adliyeye sevk edildi.

Uğradığı suikast sonucu 2002 yılında yaşamını yitiren yazar Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesindeki baş şüpheli olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT'in gerçekleştirildiği bir operasyonla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince teslim alınan Bozkır, gözaltı süresinin dolmasının ardından Adli Muayene Polikliğine getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Bozkır Adliyeye sevk edildi. Bozkır'ın gözaltı süresinin uzatılması için Adliyeye götürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi

Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi

Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi

Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan, Necip Hablemitoğlu, cumhurbaşkanı, Türkiye, 3. Sayfa, Haber

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