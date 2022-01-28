Hablemitoğlu suikastinin şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Emniyetteki ifadesi devam ediyor - Haberler
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Hablemitoğlu suikastinin şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Emniyetteki ifadesi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hablemitoğlu suikastinin şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Emniyetteki ifadesi devam ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye getirildiğini açıkladığı Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki ifade...

Hablemitoğlu suikastinin şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Emniyetteki ifadesi devam ediyor

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye getirildiğini açıkladığı Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Uğradığı suikast sonucu 2002 yılında yaşamını yitiren yazar Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesindeki baş şüpheli olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT'in gerçekleştirildiği bir operasyonla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince teslim alınan Bozkır'ın emniyetteki gözaltı süresinin devam ettiği ve ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Hablemitoğlu suikastinin şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Emniyetteki ifadesi devam ediyor

Hablemitoğlu suikastinin şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Emniyetteki ifadesi devam ediyor

Hablemitoğlu suikastinin şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Emniyetteki ifadesi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Necip Hablemitoğlu, cumhurbaşkanı, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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