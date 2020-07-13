Habis Filmi Habis filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Habis filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmen, senarist ve yapımcılığını Onur Aldoğan'ın üstlendiği korku filminin başrollerinde Tayfun Turhan, Filiz Cercis, Öznur Konak, Sinan Taşkan ve Zeynep Ülkü Kam yer alıyor. Yönetmen: Onur Aldoğan Senaryo: Onur Aldoğan Oyuncular: Tayfun Turhan, Filiz Cercis, Öznur Konak, Sinan Taşkan, Zeynep Ülkü Kam, Fatma Nilgün İslamoğlu, Ceyhun Sevilmiş, Turgay Baydur, Ahmet Talay, Uğur Doğan Filmin Türü: Korku Orijinal Adı: Habis Yapımcı Firma: Cinemoon Film Yapım Yılı: 2021 Yapım Ülkesi: Türkiye Orijinal Dili: Türkçe Dağıtıcı Firma: Cinemoon Film Vizyon Tarihi: 01.01.2070 Habis Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com