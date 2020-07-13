Habis Filmi
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13.07.2020 08:54 | Son Güncelleme: 13.07.2020 08:57
Yönetmen, senarist ve yapımcılığını Onur Aldoğan'ın üstlendiği korku filminin başrollerinde Tayfun Turhan, Filiz Cercis, Öznur Konak, Sinan Taşkan ve Zeynep Ülkü Kam yer alıyor.
Yönetmen: Onur Aldoğan
Senaryo: Onur Aldoğan
Oyuncular: Tayfun Turhan, Filiz Cercis, Öznur Konak, Sinan Taşkan, Zeynep Ülkü Kam, Fatma Nilgün İslamoğlu, Ceyhun Sevilmiş, Turgay Baydur, Ahmet Talay, Uğur Doğan
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Habis
Yapımcı Firma: Cinemoon Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Cinemoon Film
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com