Habertürk'te göğüs dekoltesi sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce gömleğinin düğmesini ilikledi
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Habertürk'te göğüs dekoltesi sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce gömleğinin düğmesini ilikledi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Medya

Bugün yayınlanan 'Gün Ortası' programında ilginç anlar yaşandı. Programın sunucusu Hülya Hökenek'in, canlı bağlantıların ardından kameralar stüdyoya döndüğünde gömleğinin düğmesini iliklemiş olması dikkatlerden kaçmadı.

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Gün Ortası' programında sunucu Hülya Hökenek, hafif dekolteli gömleğiyle yayına başladı. Yayın esnasında birçok canlı bağlantı yapan Hökenek'in kameralar stüdyoya döndüğü zaman gömleğinin düğmesini iliklemiş olması dikkatlerden kaçmadı.

Habertürk'te göğüs dekoltesi sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce gömleğinin düğmesini ilikledi
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 17:22:36. #1.16#
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