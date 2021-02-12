Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları yüzünden kovulduğu iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları yüzünden kovulduğu iddiası

12.02.2021 15:54 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:03
Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları yüzünden kovulduğu iddiası

Dans ettiği anları sosyal medyasından paylaştığı için işine son verildiği iddia edilen spiker Hande Sarıoğlu, konuya açıklık getirdi. Renkli bir kişilik olduğunu ve daha önce de paylaşımları yüzünden uyarıldığını söyleyen Sarıoğlu, "Renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi söyledim ve karşılıklı anlaşarak istifamı verdim" dedi.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan kıvrak bir şekilde dans ettiği anları paylaşan Hande Sarıoğlu, iddiaya göre bu sebeple işinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

"DAHA ÖNCE DE KANAL UYARMIŞTI"

Hakkında çıkan haberler sonrası ODA TV'den Furkan Karabay'a konuşan Sarıoğlu, Habertürk'ün geçmişte de kendisini paylaşımları nedeniyle uyardığını dile getirdi. Daha önce de uyarıldığını söyleyen ünlü spiker, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Haber kanalının ciddiyeti, bir ağırlığı vardır. Fakat ben de kendi karakterimden vazgeçemiyorum. Ben renkli bir kişiliğim. Daha önce de kanal yönetimi beni uyarmıştı. 'Daha dikkatli olmalısınız' denildi." şeklinde konuştu.

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK İSTİFAMI VERDİM"

Karşılıklı anlaşma sonucu kanaldan ayrıldığını kaydeden Hande Sarıoğlu, "Ben de renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi söyledim ve karşılıklı anlaşarak istifamı verdim. Kanalımı çok seviyorum, beni hiçbir şekilde mağdur etmedi. Ben ne yaptığımın, paylaşımlarımın farkındayım. Dans gösterim de renkliydi, bunun farkındayım. Ancak dans ettim diye de tu kaka değilim." dedi.

Doğruluk Kontrolü
Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları yüzünden kovulduğu iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Sosyal medya hesabından mezdeke dansı yaptığı anları paylaşan Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu'nun işten çıkarıldığı iddia edildi.

Magazin basınında çıkan haberlerin ardından iddiaları doğrulayan Sarıoğlu, karşılıklı anlaşma sonucu kanaldan ayrıldığını kaydetti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Uzay İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları yüzünden kovulduğu iddiası - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 16:18:13. #1.16#
title