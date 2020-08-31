Habermetre, 24-31 Ağustos haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı! İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Okulların Açılması konuları 24-31 Ağustos haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 24-31 Ağustos arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre koronavirüs, Lübnan patlaması, İstanbul Sözleşmesi gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu! HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU! Habermetre, 24-31 Ağustos arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs olurken, 30 Ağustos Zafer Bayramı 2. sırada, Okulların Açılması konusu ise 3. sırada yer aldı. İşte gündemi belirleyen konular: GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU! Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 242.948.009 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı. Koronavirüs ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KONUSU GÜNDEMİN 2. SIRASINDA Habermetre raporuna göre 30 Ağustos Zafer Bayramı konusunda yaşanan gelişmeler 29.528.339 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: OKULLARIN AÇILMASI GÜNDEMİN 3. SIRASINDA Habermetre raporuna göre Okulların Açılması konusunda yaşanan gelişmeler 19.456.329 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı. Okulların Açılması ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: