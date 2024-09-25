Zuhal Topalla Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? 25 Eylül Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta?

25 Eylül Çarşamba günkü 'Yemekteyiz' yarışmasının canlı izleme detayları merak ediliyor. Bugün hangi yarışmacının evine konuk olunacağı, yarışmanın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı bilgileri haberimizde yer alıyor. Kıyasıya rekabetin ön planda olduğu Zuhal Topalla Yemekteyiz yarışma programı her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacılarıyla dikkat çekiyor. Peki, Zuhal Topalla Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta?

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ

Sunucu Zuhal Topal da yemeklerin tadı, sunumu, misafirperverlik gibi unsurlara dikkat ederek puan veriyor. Bu haftaki yarışmacılar, izleyenler tarafından dikkat çekti. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabeti izleyenleri televizyona kitlemeye devam ediyor.

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ NE ZAMAN?

Cuma günleri yapılan haftanın finalinde, en yüksek puanı alan yarışmacı 150.000 TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

YEMEKTEYİZ'DE DÜN KİM YARIŞTI?

Zuhal Topalla Yemekteyiz yarışmasında haftanın ikinci gününde Hülya hanım yarıştı.