Zuhal Topal kimdir? Zuhal Topal kaç yaşında ve nereli? Zuhal Topal'ın hayatı ve biyografisi!
Ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Yemekteyiz yarışma programın sunucusu Zuhal Topal'ın hayatı gündeme geliyor. Zuhal Topal'ın kaç çocuğu var ve evli mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, Zuhal Topal kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Zuhal Topal kimdir? Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde Gaziantepli bir ailenin ilk çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Sihirli Annem, Geniş Aile ve Selena gibi birçok başarılı dizilerde rol alan Zuhal Topal hangi filmlerde oynadığı araştırılıyor. Zuhal Topal kaç yaşında ve nereli? Zuhal Topal evli mi, eşi kim? Detaylar haberimizdedir…
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Türk program sunucusu, oyuncu. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.
Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.
Dizi
- Avrupa Avrupa : Nermin (2011-2013) TRT1
- Geniş Aile : Şukufe 2011(71.Bölüm...) (Star Tv)
- Geniş Aile : Şukufe 2009-2010 (Kanal D)
- Papatyam: Konuk Oyuncu 2009 (Star Tv)
- Komedi Türk: Kendisi 2008 (Fox Tv)
- Kaybolan Yıllar: Yonca
- Tutkunum Sana: Suna 2006
- Selena: Fitnat 2006 (Atv)
- Arka Sokaklar 2006
- Tarık ve Diğerleri: Kehribar 2006 (Samanyolu Tv)
- Haylaz Babam 2005
- El Bebek Gül Bebek: Teyze 2005
- Avrupa Yakası: Konuk Oyuncu 2004
- Sihirli Annem: Suzan 2003 (Kanal D)
- Ev Hali: Mine 2002 (Show Tv)
- Lahmacun ve Pizza 2002
- Reyting Hamdi 2002
- Çekirdek Aile 2000 (Kanal D)
- Zehirli Çiçek 2000 Show TV
- Dadı: Hostes 2000
- Sevda Kondu: İlknur 1999 Kanal 6
- Ruhsar 1997 (Kanal D)
- Kurşun Kalem 1996
- Yazlıkçılar 1996 (Star Tv)
- Kara Melek 1996
- Çiçek Taksi 1995
- Palavra Aşklar 1995