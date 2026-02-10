Haberler

Zorlu'daki tüm etkinlikler yasaklandı! Slaughter to Prevail ve Behemoth konserleri vardı

Zorlu'daki tüm etkinlikler yasaklandı! Slaughter to Prevail ve Behemoth konserleri vardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kaymakamlığı, Slaughter to Prevail ve Behemoth müzik grubunun konser etkinlikleriyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, etkinlikleri toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Zorlu PSM'de 2 gün süreyle etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenmesi beklenen Slaughter to Prevail ve Behemoth müzik grubunun konserleri Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Etkinliklerin toplumsal değerlerimizde bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepki topladığı gerekçesiyle tüm etkinlikler 2 gün süreyle yasaklandı.

Zorlu'daki tüm etkinlikler yasaklandı! Slaughter to Prevail ve Behemoth konserleri vardıBehemoth

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesinde 10 Şubat saat 21.30'da "SLOUGHTER TO PREVAIL" isimli grup tarafından ve 11 Şubat Saat 21.30'da "BEHEMOTH" isimli grup tarafından düzenlenecek olan konser etkinlikleriyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda;

Etkinliklerin toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu tespit edilmiştir.

Zorlu'daki tüm etkinlikler yasaklandı! Slaughter to Prevail ve Behemoth konserleri vardıSlaughter to Prevail

Bu nedenle; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 22. Maddeleri ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesine istinaden;

Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde her türlü konser, festival, toplu ve biletli program vb. diğer etkinliklerin 10.02.2026 saat: 00.01'den 11.02.2026 saat: 23.59'a kadar 2 (iki) gün süreyle YASAKLANMASI kararı alınmıştır."

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları dosyaya girdi

Akılalmaz iddialar! Doktorların yatak odası sırları dosyaya girdi
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Japonya'nın en yaşlı erkeği 111 yaşında öldü

Japonya'nın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...