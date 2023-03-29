Zonguldak okullar tatil mi? Yarın Zonguldak'ta okullar yok mu?

Meteoroloji'nin duyurusunun ardından kar yağışı Karadeniz'deki pek çok ilde etkisini gösterdi. Karadeniz bölgesindeki bir çok ilde hava durumu hayatı zorladı. Zonguldaklı vatandaşlar Zonguldak'ta okullar tatil mi? Zonguldak'ta 30 Mart Perşembe kar tatili var mı? merak ediyor.