Haberler

Zincir markette pes dedirten olay: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Zincir markette pes dedirten olay: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı Haber Videosunu İzle
Zincir markette pes dedirten olay: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığını fark eden bir vatandaş durumu görüntülemek istedi. Ancak market çalışanı "Beni çekemezsin" diyerek engel olmaya çalıştı ve kasayı bırakıp hızla uzaklaştı.

Konya'da bir zincir markette vatandaşlar, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu fark etti. Durumu kayda alarak belgelemek isteyen bir vatandaş ise market personeli tarafından engellenmeye çalışıldı. Vatandaşa "Beni çekemezsin" diyen çalışan kasayı da bırakarak hızla kaçtı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıali bingöl:

Haklı bayan o bir çalışan asgari ücretle onun suçu ne o firmanın yetkillisini markasını ürünü çekersin o bayanı sosyal medyaya verremesin o bir suçtur seni mahkemeye verirse bu bil öğren

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Bu kurala uymayan 5 bin 856 TL ceza ödeyecek
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Bir kentimize lapa lapa kar yağdı
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.