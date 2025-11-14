Zincir markette pes dedirten olay: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı
0:00/0:00
Konya'da bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığını fark eden bir vatandaş durumu görüntülemek istedi. Ancak market çalışanı "Beni çekemezsin" diyerek engel olmaya çalıştı ve kasayı bırakıp hızla uzaklaştı.
Konya'da bir zincir markette vatandaşlar, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu fark etti. Durumu kayda alarak belgelemek isteyen bir vatandaş ise market personeli tarafından engellenmeye çalışıldı. Vatandaşa "Beni çekemezsin" diyen çalışan kasayı da bırakarak hızla kaçtı.