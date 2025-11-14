Zincir markette pes dedirten olay: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı

Konya'da bir zincir markette vatandaşlar, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu fark etti. Durumu kayda alarak belgelemek isteyen bir vatandaş ise market personeli tarafından engellenmeye çalışıldı. Vatandaşa "Beni çekemezsin" diyen çalışan kasayı da bırakarak hızla kaçtı.