Zimbabve, Afrika kıtasının güneyinde yer alan bir ülkedir. Batısında Botsvana, kuzeyinde Zambiya, doğusunda Mozambik ve güneyinde Güney Afrika ile sınırları bulunmaktadır. Zimbabve, keşfetmeye hazır bir Afrika cennetidir.

Zimbabve nerede, hangi kıtada? Zimbabve nüfusu ne kadar?

Zimbabve, tarihi zenginlikleri, eşsiz kültürel dokusu ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir destinasyondur. Zimbabve, Büyük Zimbabve Antik Şehri, Mana Havzası ve Hwange Milli Parkı gibi bölgelerle tarih severlere ve doğa tutkunlarına unutulmaz deneyimler sunarken, yerel kültür, el sanatları ve müzik de ziyaretçilere zengin bir kültürel deneyim sunmaktadır. Zimbabve, Afrika kıtasının güneyinde konumlanmış, tarihi zenginlikleri ve muazzam doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ülkedir.

ZİMBABVE COĞRAFİ KONUMU

Zimbabve, Güney Afrika'nın iç kesimlerinde yer alır ve sınırlarında Güney Afrika, Zambiya, Mozambik ve Botsvana gibi ülkeler bulunmaktadır. Zimbabve, Afrika kıtasında konumlanmıştır.

ZİMBABVE NÜFUSU NE KADAR?

Zimbabve'nin nüfusu, yaklaşık olarak 15 milyon kişidir. Bu, ülkenin Afrika'nın orta büyüklükteki nüfuslu ülkelerinden biri olduğunu gösterir.

ZİMBABVE PARA BİRİMİ

Zimbabve'nin resmi para birimi Zimbabve Doları'dır (ZWL). Zimbabve Doları, ülkede yaygın olarak kullanılan ve ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan bir para birimidir.

ZİMBABVE'DE HANGİ DİL KONUŞULUYOR?

Zimbabve'nin resmi dilleri İngilizce ve Shona'dır. Ayrıca, Ndebele ve diğer etnik gruplara özgü diller de yaygın olarak konuşulmaktadır.

ZİMBABVE VİZE POLİTİKASI

Zimbabve, birçok ülke vatandaşına vize uygulayan bir ülkedir. Ancak, seyahat etmeyi düşünenlerin güncel vize politikasını kontrol etmeleri her zaman önemlidir.