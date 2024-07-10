Zeytin Ağacı 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? Zeytin Ağacı 2. Sezon yayınlandı mı? Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne?

Zeytin Ağacı, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 28 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Erdem Tepegöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in yazdığı, başrollerini Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın paylaştığı romantik ve dram türündeki dizidir. Zeytin Ağacı 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? Zeytin Ağacı 2. Sezon yayınlandı mı

ZEYTİN AĞACI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Üç arkadaş bir sahil kasabasına gelir, burada ruhsal benlikleriyle bağlantı kurar ve aniden ailelerinin geçmişinden kaynaklanan çözülmemiş travmalarla yüzleşirler.

ZEYTİN AĞACI 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Zeytin Ağacı 2. sezon 11 Temmuz'da sadece Netflix'te yayınlanacak.

ZEYTİN AĞACI 2. SEZON YAYINLANDI MI?

Zeytin Ağacı 2. Sezon fragmanı yayınlandı. Netflix'te büyük ilgiyle takip edilen Zeytin Ağacı dizisinin 2. Sezonu 11 Temmuz'da yayınlanacak.

ZEYTİN AĞACI OYUNCU KADROSU