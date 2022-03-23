Zeynep Beşerler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Zeynep Beşerler evli mi, çocuğu var mı?

Zeynep Beşerler kimdir sorusunun yanıtı, magazin gündeminin araştırılan konuları arasında yer alıyor.

ZEYNEP BEŞERLER KİMDİR?

1979 doğumlu olan Zeynep Beşerler, 2022 yılı itibarıyla 43 yaşında sinema ve dizi oyuncusudur. 2013 yılında Emir İçgören ile evlendi. Çiftin, 2016 yılında 'Kerem' adında bir oğlu bulunuyor. Zeynep Beşerler 1.74 metre boyunda, 54 kilo ve aslan burcudur.

Bir kız kardeşi vardır. İstanbul ÜniversitesiFransız Dili ve Edebiyatı bölümü 3. Sınıftayken okulu bıraktı. Bir arkadaşının gece kulübünde tanıştığı yönetmen Sinan Çetinsayesinde reklam filmlerinde oynamaya başladı.

Tarkan'ın Dudu klibinde oynadı. O sıra Uğur Yücel'le tanıştı ve Alacakaranlık Kuşağı'nda oynamaya başladı.

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