Zeki Demirkubuz ne dedi? Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan tartışması nedir? Nuri Bilge Ceylan ne dedi?

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ZEKİ DEMİRKUBUZ NE DEDİ?

Dün akşam Habertürk ekranlarında konuşan Zeki Demirkubuz, 2006 yılından beri konuşmadığı ve neden küs olduklarını bilmediği Nuri Bilge Ceylan hakkında "Hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş değildik. Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi. Yıllar önce Antalya Film Festivali'nden önce konuşuyorduk sonra tören esnasında seslendim cevap vermedi. Daha sonra aradım açmadı, bir yerde gördüğümde de nasıl olduğunu sordum yüzünü çevirdi. Bir tane tokat atmak istedim. Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kar kalmıyor. Biraz düşüneceksin" dedi.

ZEKİ DEMİRKUBUZ İLE NURİ BİLGE CEYLAN TARTIŞMASI NEDİR?

Yıllardır küs olduğu Zeki Demirkubuz'un "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım" sözleri sonrası sessizliğini bozan Nuri Bilge Ceylan "Cevap vermeyeyim diyorum ama üslup karşısında ne yazık ki mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın" dedi.

NURİ BİLGE CEYLAN NE DEDİ?

3 yıldır X hesabından herhangi bir paylaşım yapmayan Nuri Bilge Ceylan "Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir Youtube kanalı açarsa iyi eder. Yakında" ifadelerini kullandı.