Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Güncelleme:
Filipinli yemek vlogger'ı Emma Amit, sosyal medya hesabında zehirli olduğu bilinen bir yengeç türünü tükettiği videoyu paylaştıktan iki gün sonra hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Amit'in, Palawan kıyılarında avladığı ve yerel halk arasında "Şeytan yengeci" olarak bilinen yengeçleri pişirip yediği görüntüler, ölümünün ardından yeniden gündem oldu.

Filipinler'de yaşayan 51 yaşındaki yemek vlogger'ı Emma Amit, sosyal medya takipçileri için hazırladığı içerik sırasında hayatının hatasını yaptı. Palawan'daki evinin yakınlarında avladığı ve yerel halkın "Şeytan yengeci" (Zosimus aeneus) olarak adlandırdığı zehirli yengeçleri pişirip yiyen Amit, arkadaşıyla birlikte can verdi.

SON VİDEOSUNDA AVLANIRKEN GÖRÜLÜYORDU

Emma Amit, 4 Şubat tarihinde paylaştığı son videosunda Puerto Princesa'daki sahil evinin yakınlarında salyangoz ve kabuklu deniz ürünleri avlarken görüntülenmişti. Videoda, Amit'in zehirli yengeçleri de toplayıp tencerede pişirerek yediği anlar saniye saniye kaydedildi.

EVİNDE 7 ADET YENGEÇ KABUĞU BULUNDU

ABS-CBN'in haberine göre, olay sonrası Amit'in evinde inceleme yapan yetkililer, tüketilmiş yedi adet yengeç kabuğu ele geçirdi. Yengeçleri Amit ile birlikte yiyen bir arkadaşının da zehirlenerek hayatını kaybettiği bildirildi.

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ÖLDÜRÜYOR

Barangay Muhtarı Laddy Gemang, içerik üreticisinin yemeğin hemen ardından bilincini kaybettiğini ve kaldırıldığı hastanede 6 Şubat günü can verdiğini açıkladı. Gemang, bölge halkını şu sözlerle uyardı: "Bu şeytan yengecini yememeye dikkat edin çünkü ölümcül. Sizi birkaç saat içinde öldürebilecek kadar tehlikeli."

İSTATİSTİK KORKUTUCU: VAKALARIN YARISI ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR

Hint-Pasifik bölgesinde yaygın olarak bulunan Zosimus aeneus türü, yutulduğunda merkezi sinir sistemini felç eden yüksek düzeyde nörotoksin barındırıyor. Filipinler'in en zehirli yengeci kabul edilen bu türün yol açtığı zehirlenme vakalarının yüzde 50'si ölümle sonuçlanıyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
