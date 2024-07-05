Zehir Hafiye filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zehir Hafiye filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Zehir Hafiye filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zehir Hafiye filmini izleyecek olanların merak ettiği Zehir Hafiye konusu nedir, Zehir Hafiye oyuncuları kimler ve Zehir Hafiye özeti gibi konuları inceliyoruz.

ZEHİR HAFİYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde esas kızı oynayan Zeynep üniversiteden tanıştığı Hakan'ı çok sevmektedir. Ancak babası onun bu ilişkisini onaylamamaktadır. Zeynep bir gün evden kaçarken tesadüfen taksi şoförü Cemal ile karşılaşır. Cemal ilk başlarda durumu anlamasa da Zeynep'in durumunu öğrenir.

ZEHİR HAFİYE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER

Oyuncular

Kemal Sunal - Cemal

Nur Gürkan - Zeynep

Şemsi İnkaya - Necati

Turgut Özatay - Manyak Mahmut

Tuncay Akça - Kapıcı

Mehmet Ali Akpınar - Kara Şehmuz

Cevdet Balıkçı - Kara Şehmuz'un Adamı

Ekrem Dümer - Banka Müdürü

Leman Çıdamlı - Hala

Mustafa Suphi Baltacı - Mağaza Sahibi

Hakkı Kıvanç - Rıfat

ZEHİR HAFİYE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın başrol oynadığı Zehir Hafiye filmi, 1989'da İstanbul, İstinye taraftarında çekildi.