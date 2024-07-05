Zehir Hafiye filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zehir Hafiye filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Zehir Hafiye filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Zehir Hafiye konusu, özeti ve Zehir Hafiye oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Zehir Hafiye filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Zehir Hafiye filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zehir Hafiye filmini izleyecek olanların merak ettiği Zehir Hafiye konusu nedir, Zehir Hafiye oyuncuları kimler ve Zehir Hafiye özeti gibi konuları inceliyoruz.
ZEHİR HAFİYE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmde esas kızı oynayan Zeynep üniversiteden tanıştığı Hakan'ı çok sevmektedir. Ancak babası onun bu ilişkisini onaylamamaktadır. Zeynep bir gün evden kaçarken tesadüfen taksi şoförü Cemal ile karşılaşır. Cemal ilk başlarda durumu anlamasa da Zeynep'in durumunu öğrenir.
ZEHİR HAFİYE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER
Oyuncular
Kemal Sunal - Cemal
Nur Gürkan - Zeynep
Şemsi İnkaya - Necati
Turgut Özatay - Manyak Mahmut
Tuncay Akça - Kapıcı
Mehmet Ali Akpınar - Kara Şehmuz
Cevdet Balıkçı - Kara Şehmuz'un Adamı
Ekrem Dümer - Banka Müdürü
Leman Çıdamlı - Hala
Mustafa Suphi Baltacı - Mağaza Sahibi
Hakkı Kıvanç - Rıfat
ZEHİR HAFİYE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın başrol oynadığı Zehir Hafiye filmi, 1989'da İstanbul, İstinye taraftarında çekildi.