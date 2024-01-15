Yusuf Ziya Günaydın kimdir, nereli? MHP Isparta belediye başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın biyografisi! Yusuf Ziya Günaydın ne mezunu?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu. MHP Isparta belediye başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Ziya Günaydın'ın hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Yusuf Ziya Günaydın'ın kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Yusuf Ziya Günaydın kimdir, nereli? Yusuf Ziya Günaydın ne mezunu? Detaylar haberimizde...

YUSUF ZİYA GÜNAYDIN KİMDİR?

İlk, orta ve lise tahsilini Isparta'da tamamladı. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi ve 1976 yılında Isparta'da Günaydın A.Ş. Proje Çizim ve İnşaat Uygulama firmasını kurdu. Çizdiği projelerde Selçuklu ve Osmanlı tarzını yansıtması oldukça belirgindir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi eserleri arasındadır.

1999 yerel seçimleri'nde Isparta Belediye Başkan adayı oldu ve seçildi. 2004 Yerel Seçimlerinde yerini AK Parti adayı Hasan Balaman'a bırakan Yusuf Ziya Günaydın, 29 Mart 2009 Seçimlerinde 3. kez aday oldu ve yeniden Isparta Belediyesi Başkanı olarak seçildi. Evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede Almanca bilmektedir. 2019 yerel seçimleri'nde aday olduysa da seçimi AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen'in gerisinde tamamladı.