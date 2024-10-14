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Yusuf Tekin istifa edecek mi, istifa etti mi?

Yusuf Tekin istifa edecek mi, istifa etti mi?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamaları, Türkiye siyasetinde önemli değişikliklerin sinyalini verdi. Özellikle Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dönüşünde gazetecilere kabine değişikliği ile ilgili yaptığı yorumlar, bu konuda kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. Peki, Yusuf Tekin istifa edecek mi, istifa etti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi, aynı şekilde Kabine'de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" açıklaması sonrası Yusuf Tekin istifa edecek mi, istifa etti mi, merak ediliyor.

YUSUF TEKİN İSTİFA EDECEK Mİ?

Son yerel seçimde ciddi kan kaybederek 22 yıldır sahip olduğu "birinci parti" unvanını CHP'ye devreden AK PArti'dedeğişim rüzgarları esmeye başladı. Hem partide hem de Kabine'de değişiklik olacağı konuşulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partideki değişimin hükümet kanadına da yansıyıp yansımayacağıyla ilgili soruya "Yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" yanıtını verdi.

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümüne göre, Kabine değişikliğine gidilmesi durumunda değişme ihtimali en yüksek olan isimlerin başında; son aylarda artan şiddet olaylarının da etkisiyle Cumhurbaşkanı'nın tepkisini çektiği söylenen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç var.

MEB ile ve Yusuf Tekin ile ilgili olarak henüz resmi açıklama yapılmadı. Gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (1)

ömer bayrambaş:

Kesinlikle görevde kalması gereken bir bakan, gelmiş geçmiş en iyi milli eğitim bakanı

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