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Yusuf Gülsever kimdir? AK Parti Denizli- Baklan Belediye Başkan adayı Yusuf Gülsever kaç yaşında, nereli?

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Yusuf Gülsever kimdir? AK Parti Denizli- Baklan Belediye Başkan adayı Yusuf Gülsever kaç yaşında, nereli? AK Parti, yerel seçimlerde Denizli-Baklan Belediye Başkan adayı olarak Yusuf Gülsever'i gösterdi. Peki, Yusuf Gülsever kimdir? Kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Gülsever'in biyografisi ve politik geçmişi hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Denizli- Baklan Belediye Başkan adayı Yusuf Gülsever oldu. Peki, Yusuf Gülsever kimdir? AK Parti Denizli- Baklan Belediye Başkan adayı Yusuf Gülsever kaç yaşında, nereli?

YUSUF GÜLSEVER KİMDİR?

  • 1953 yılında Baklan Kavaklar köyünde doğdu.
  • İlköğrenimini Kavaklar Köyü'nde, ortaöğrenimini Denizli İmam-Hatip Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamladı.
  • 2002-2012 yılları arasında Denizli İl Tarım Müdürlüğü ve 2012-2014 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
  • Gülsever, evli ve 4 çocuk babasıdır.
  • 30 Mart 2014 tarihi itibariyle Denizli Baklan İlçe Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.
  • Yusuf Gülsever, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Denizli Baklan Belediye Başkan Adayı olmuştur.
  • 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti Denizli- Baklan Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Yusuf Gülsever AK Parti Denizli 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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