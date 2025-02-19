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Yurt time sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt-Time Spor Projesi 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
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Yurt-Time sonuçları için geri sayım başladı! Başvurularını tamamlayan öğrenciler, Yurt-Time sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz dönem sonuçlar Şubat ayı sonunda duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir süreç izlenmesi bekleniyor.

Yurt-Time sonuçları, başvuruların değerlendirilmesinin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak sonuçlarını kolayca öğrenebilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmi açıklama geldiğinde, detaylar paylaşılacak. Peki, Yurt time sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt-Time başvuru sonuçları nereden öğrenilir? Yurt-Time e-Devlet sonuç sorgulama nasıl yapılır?

YURT TIME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular 10-14 Şubat 2025 tarihlerinde tamamlandı. Yurt time sonuçları için için GSB'nin duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

YURT TIME SPOR PROJESİ NEDİR?

Yurt-Time Spor Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda barınan öğrencilere ek gelir sağlama, günlük spor alışkanlığı kazandırma ve yurt işleyişine katkıda bulunma fırsatı sunmaktadır. Projeye, GSB yurtlarında resmi olarak kayıtlı, birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabilmektedir. Katılımcılar; idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu ve yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alarak haftalık en fazla 40 saat çalışabilmektedir. Ayrıca, her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayan öğrenciler, bu sayede sporu hayatlarının bir parçası haline getirmektedir.

YURT TIME BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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