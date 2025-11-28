Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular

Fas'ın Marakeş şehrinden aldıkları mavi toz ile cilt maskesi yapan iki genç kadın, beklemedikleri bir sonuçla karşılaştı.

MASKENİN ARDINDAN YÜZLERİ MASMAVİ OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere göre, aydınlatıcı ve leke giderici özelliği olduğu söylenen bu doğal ürünü kullanan kadınların yüzleri, maskenin güçlü pigmenti nedeniyle tamamen maviye döndü.

Büyük bir hüsran yaşayan kadınların bu renkli görüntüleri, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Kadınlar kendilerini "Avatar" karakterine benzedi.