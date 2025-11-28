Haberler

Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular

Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular
Güncelleme:
Fas'ın Marakeş şehrinden aldıkları mavi tozla cilt maskesi yapan iki genç kadın, aldıklarını sonuç karşısında büyük hüsran yaşadı.

  • Fas'ın Marakeş şehrinden alınan mavi toz ile yapılan cilt maskesi, kullanan iki kadının yüzlerinin tamamen maviye dönmesine neden oldu.
  • Maskenin güçlü pigmenti, yüzlerdeki mavi rengin sebebi olarak belirtildi.
  • Kadınların bu durumu sosyal medyada hızla yayılarak en çok konuşulan olaylardan biri haline geldi.

Fas'ın Marakeş şehrinden aldıkları mavi toz ile cilt maskesi yapan iki genç kadın, beklemedikleri bir sonuçla karşılaştı.

MASKENİN ARDINDAN YÜZLERİ MASMAVİ OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere göre, aydınlatıcı ve leke giderici özelliği olduğu söylenen bu doğal ürünü kullanan kadınların yüzleri, maskenin güçlü pigmenti nedeniyle tamamen maviye döndü.

Büyük bir hüsran yaşayan kadınların bu renkli görüntüleri, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Kadınlar kendilerini "Avatar" karakterine benzedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
