YURT DIŞI TELEFON KAPANMA SÜRESİ SORGULAMA | Yurt dışı telefon nasıl kaydedilir, telefon açtırma ücreti 2023 ne kadar?

Yurt dışından getirilen telefonları Türkiye'de yasal bir şekilde kullanmak isteyenler, yurt dışı cep telefonları nasıl kaydedilir ve telefon açtırma ücreti ne kadar olduğu araştırılıyor. Öte yandan, 2023 yılında yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de açtırılması için belirlenen ücretler de merak edilmektedir. Detaylar haberimizdedir…

YURT DIŞI TELEFON NASIL KAYDEDİLİR?

Kayıt işlemine başlamadan önce, vatandaşların öncelikle e-Devlet üzerinden kayıt hakkını sorgulamaları ve ardından belirlenen harç ücretini yatırmaları gerekiyor. Bu sürecin tamamlanmasının ardından, T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarasına sahip olan, e-Devlet şifresi alabilen bireyler, kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmek için tek mercii olan e-Devlet kapısına bu bağlantıdan sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri dolduruyorlar.

E-devlet kapısı üzerinden işlemde bulunması mümkün olmayan kişiler, örneğin diplomatik belge sahipleri, Abone Kayıt Merkezlerine başvuruda bulunarak kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

IMEI KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ (LİNK)



YURT DIŞI TELEFON KAPANMA SÜRESİ SORGULAMA

YURT DIŞI TELEFON AÇTIRMA ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresinin 120'den 180 güne çıkarılacağını ve geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların ülkede kalma süresinin de yurt dışından emekli olanlar için 4 yıla artırılacağını belirtti.

IMEI kayıt ücreti 2023'te 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye yükseldi. Bu ücret, 7 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL'ye çıkarıldı. Bununla birlikte, 2024 için bu ücret 31 bin 692 TL'ye yükseldi.