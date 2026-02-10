Yürekleri ağza getiren anlar! Şefin hızlı müdahalesi bebeği kurtardı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir restoranda boğazına yabancı cisim kaçan bebek, işletmede görevli şefin yaptığı heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu.

ŞEFİN MÜDAHALESİ BEBEĞİ KURTARDI

Haberler.com'dan Muhammet Özer'in haberine göre; olay, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan bir restoranda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte restoranda bulunan bebek, yemek sırasında nefes almakta zorlanmaya başladı. Durumu fark eden anne büyük panik yaşarken, çevredeki vatandaşlar da kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Restoranda görev yapan şef Ali Aydoğan, durumu fark eder etmez müdahalede bulundu. Bebeği kucağına alan Aydoğan, doğru ilk yardım tekniğini uygulayarak bebeğin solunum yolunu tıkayan yabancı cismin çıkmasını sağladı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Müdahalenin ardından bebeğin yeniden nefes almaya başlamasıyla aile ve restorandaki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin kontrollerinde bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"DOĞRU İLK YARDIM BİLİSİ HAYAT KURTARIR"

Yaşananların ardından açıklamada bulunan Ali Aydoğan, benzer durumlarda panikle hareket edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Boğulma vakalarında bebeğin ağzına parmak sokmak, cismin daha da ilerlemesine neden olabilir. Doğru ilk yardım bilgisi hayat kurtarır" dedi.

Aile ise zamanında ve doğru müdahalesi nedeniyle Aydoğan'a teşekkür ederek, büyük bir facianın önüne geçildiğini ifade etti.