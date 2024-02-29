Yunus Kaya kimdir? HÜDA PAR Sivas Belediye Başkan Adayı Yunus Kaya kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Sivas Belediye Başkan Adayı Yunus Kaya kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yunus Kaya kimdir? HÜDA PAR Sivas Belediye Başkan Adayı Yunus Kaya nereli? Detaylar haberimizdedir…

YUNUS KAYA KİMDİR?

Yunus Kaya, 1981 yılında Ağrı'da dünyaya geldi ve ilk, orta öğrenimini burada tamamladı. Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde İnşaat Mühendisliği lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi alarak yüksek inşaat mühendisi unvanını elde etti. Kariyerine TCDD'ye ait Yüksek Hızlı Tren bağlantılı Sivas Gar ile Taşlıdere arasında Elektrifikasyon yapım işi projesinde başladı ve daha sonra Sivas Hanlı - Sivas Çetinkaya arası Elektrifikasyon/Kataner yapım işinde şantiye şefi olarak görev aldı. Aktif siyasete HÜDA PAR ile atıldı ve 2018 Genel Seçimlerinde HÜDA PAR Sivas milletvekili adayı olarak görev aldı. Yunus Kaya, evli ve iki çocuk babasıdır.