Yunus Emre Yıldırımer evli mi, çocuğu var mı? Başarılı oyunculuğu ve ekranlardaki karizmatik duruşuyla dikkat çeken Yunus Emre Yıldırımer, özel hayatıyla da sıkça merak ediliyor. En çok sorulan soruların başında ise "Yunus Emre Yıldırımer evli mi, çocuğu var mı?" geliyor.

YUNUS EMRE YILDIRIMER EVLİ Mİ?

Yunus Emre Yıldırımer, 2012 yılında Melisa Özge Yıldırımer ile evlenmiştir.

Yunus Emre Yıldırımer ve ailesi

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YUNUS EMRE YILDIRIMER'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Bu evlilikten bir oğulları dünyaya gelmiştir. Yunus Emre Yıldırımer'in çocuğunun adı Doğu'dur. Ailesiyle ilgili fazla paylaşım yapmayan oyuncu, çocuğunu ve eşini sosyal medyada da nadiren göstermektedir.