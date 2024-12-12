İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, ilk kez hakim karşısına çıktı. Baro tarafından atanan avukatlar, davadan çekilince, mahkeme başkanı katil zanlısının savunmasını almadı. Peki, Yunus Emre Geçti kimdir, ceza aldı mı?

YUNUS EMRE GEÇTİ KİMDİR?

Ümraniye'de yaşayan Geçti, 19 yaşındadır. Aslen Kırklarelili olduğu söylenmektedir. Babası Ahmet Geçti, Kırklareli, annesi Pınar Öney Malatya Erguvanlıdır. Bu yaşına rağmen 26 suç kaydı vardır. İşte Geçti'nin suç kaydı dosyası:

• 1 adet uyuşturucu ticareti

• 8 adet uyuşturucu kullanma

• 2 adet kasten yaralama

• 1 adet cinsel taciz

• 2 adet yağma

• 1 adet gasp

• 2 adet çocuğa cinsel istismar

• 1 adet hırsızlık

• 2 adet mala zarar verme

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, ilk kez hakim karşısına çıktı. Baro tarafından atanan avukatlar, davadan çekilince, mahkeme başkanı katil zanlısının savunmasını almadı. Buna karşılık sanık, "Ben savunma yapamayacaksam nasıl yargılanacağım? Bana polis merkezinde ifade verdirdiler. Ben kendimi savunmak istiyorum. Bana ceza verecek misiniz" şeklinde konuştu. Mahkeme başkanı ise "Savunmanı almadan herhangi bir hükme varamayız" yanıtını verdi. Yunus Emre Geçti'nin, Şeyda Yılmaz'ı şehit ettiği tabancayı belinden aldığı ve yaraladığı polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe, olay anında yaşananları anlattı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Geçti'nin tutukluluk halinin devamına ve avukat atanması için baroya yazı yazılmasına karar vererek, davayı 8 Ocak 2025'e erteledi.