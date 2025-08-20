Yumuşacık poğaça tarifi? Poğaça nasıl yapılır?

Kahvaltı sofralarının, çay saatlerinin ve okul beslenme çantalarının vazgeçilmez hamur işi lezzetlerinden biri olan poğaça, pratik hazırlanışı ve yumuşacık dokusuyla her yaştan damak zevkine hitap ediyor. Evde poğaça yapmak isteyenlerin sıkça araştırdığı tarif, hem sade hem de iç harçlı olarak farklı malzemelerle zenginleştirilebiliyor. İşte mutfağınızda mis gibi kokular yayacak, pamuk gibi yumuşacık ev yapımı poğaça tarifi…

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)

1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzeri için)

5-6 su bardağı un (kontrollü eklenmeli)

İç harç için beyaz peynir, lor peyniri veya rendelenmiş kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI

İlk olarak, mayayı aktif hale getirmek için ılık süt ve suyu geniş bir kabın içine alın. Üzerine toz şekeri ve mayayı ekleyip karıştırın. Maya köpürüp kabarmaya başlayana kadar yaklaşık 5-10 dakika bekleyin. Maya kabardıktan sonra sıvı yağı, yumurta akını ve tuzu ekleyin. Unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamurun kıvamı çok sert ya da çok yumuşak olmamalıdır. Yoğurduğunuz hamuru temiz bir bezle örtün ve ılık bir ortamda yaklaşık 40-50 dakika mayalanmaya bırakın. Hamur iki katına çıktığında mayalanma tamamdır. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her bir parçayı elinizle hafifçe açın ve içine hazırladığınız peynirli harçtan koyun. Kenarlarını dikkatlice kapatıp yuvarlak veya oval şekil verin. Hazırladığınız poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. İsterseniz susam veya çörek otu serpebilirsiniz. Poğaçaları tepside 15 dakika kadar ikinci kez mayalanmaya bırakın. Bu sayede daha kabarık ve yumuşak olur. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkarır çıkarmaz temiz bir bezle üzerini örterseniz, poğaçalarınız daha uzun süre taze ve yumuşak kalır.

PÜF NOKTALARI