Üye Girişi
Haberler

YSK Başkanı kimdir? Ahmet Yener kim, kaç yaşında ve nereli?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ysk Başkanı Ahmet Yener'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgi arayanlar için detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, YSK Başkanı kimdir? Ahmet Yener kim, kaç yaşında ve nereli?

AHMET YENER KİMDİR?

Ahmet Yener, 13 Nisan 1966 tarihinde Beypazarı'nda doğdu. Ankara İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1989 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara'da kısa dönem olarak yaptı.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

2020'de YSK üyeliğine seçildi. 2011 yılında Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, halen Yargıtay Yirmi birinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

YSK Başkanı kimdir? Ahmet Yener kim, kaç yaşında ve nereli?Ahmet Yener

"İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları", "İş Kazası ve Meslek Hastalığı", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları" adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır. Ahmet Yener, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in ağabeyidir.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Yüksek Seçim Kurulu Ahmet Yener YSK Başkanı Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Gaziantep, Giresun, Gümüşhane oy verme bitti mi? Gaziantep, Giresun, Gümüşhane sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Oy sayımı saat kaçta başlıyor? SANDIKLAR KAPANIYOR! Oy sayımı ne zaman başlayacak? 31 Mart Muğla Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Muğla'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Elazığ, Erzincan, Erzurum oy verme bitti mi? Elazığ, Erzincan, Erzurum sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Bingöl, Bitlis, Diyarbakır oy verme bitti mi? Bingöl, Bitlis, Diyarbakır sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Adıyaman, Ağrı, Artvin oy verme bitti mi? Adıyaman, Ağrı, Artvin sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Seçim günü internet kafeler açık mı? Seçim günü internet kafeler kapalı mı, saat kaçta açılıyor/kapanıyor? 31 Mart Mardin Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Mardin'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Bilecik Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Bilecik'te sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Maraş Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Kahramanmaraş'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Bayburt Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Bayburt'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 1 Nisan'da üniversiteler tatil mi? 1 Nisan'da nereler tatil, bankalar, adliyeler, noterler açık mı, kapalı mı? 31 Mart Manisa Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Manisa'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Batman Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı?Batman'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Gümüşhane Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Gümüşhane'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title