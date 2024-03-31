YSK Başkanı kimdir? Ahmet Yener kim, kaç yaşında ve nereli?

Ysk Başkanı Ahmet Yener'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgi arayanlar için detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, YSK Başkanı kimdir? Ahmet Yener kim, kaç yaşında ve nereli?

AHMET YENER KİMDİR?

Ahmet Yener, 13 Nisan 1966 tarihinde Beypazarı'nda doğdu. Ankara İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1989 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara'da kısa dönem olarak yaptı.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

2020'de YSK üyeliğine seçildi. 2011 yılında Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, halen Yargıtay Yirmi birinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Ahmet Yener

"İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları", "İş Kazası ve Meslek Hastalığı", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları" adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır. Ahmet Yener, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in ağabeyidir.