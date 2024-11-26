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Yozgat'ta Okullar Tatil Mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Yozgat'ta Okullar Tatil Mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu iller arasında Yozgat'ın da olduğu belirtildi. Sabah saatlerinden itibaren 17 il için uyarıda bulunuldu. Bayburt, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor. Yozgat okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Yozgat'ta okul yok mu?

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve karlı hava, Yozgat'ta da yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilirken, Yozgat'ta okulların tatil olup olmayacağı vatandaşların gündeminde. Yozgat okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Yozgat'ta okul yok mu (Yozgat Valiliği Açıklaması)?

YOZGAT OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat'ta kar sebebiyle okul tatili olup olmadığını X hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. Son dakika gelişmeleri haberimizde yer alacak.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte o iller...

Meteoroloji Genel Müdürliğü, sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulundu.

Buna göre yağışların; Bayburt, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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