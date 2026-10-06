Haberler

Yörükselim'de maskeli iki kişi genç kadını darbedip 75 bin lirasını alıp kaçtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yörükselim'de maskeli iki kişi genç kadını darbedip 75 bin lirasını alıp kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yörükselim Mahallesi 14. Sokak'ta iş çıkışı evine giden genç kadın, yüzleri maskeli iki kişinin saldırısına uğradı. Şüpheliler, 'Filanın selamı var' diyerek darbettiği genç kadının üzerindeki 75 bin lirayı alıp kaçtı; polis güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

Olay, Yörükselim Mahallesi 14. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinden çıktıktan sonra evine gitmekte olan S.E.’nin yanına yüzleri maskeli iki kişi yaklaştı. Şüpheliler, genç kadına “Filanın selamı var” dedikten sonra saldırarak darbetti.

Saldırının ardından şüpheliler, S.E.’nin üzerinde bulunan 75 bin lirayı alarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Bakanlık düğmeye bastı! Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor

Bakanlık düğmeye bastı! Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selam söyledikleri kıza saldırdıktan sonra 75 bin lirasını gasp ettiler

Yanına gelip selam verdikleri genç kızın kabusu oldular
Ortaokula bıçaklı saldırıdan yeni detaylar! Veli bir kişiden daha bahsetti

Okula bıçaklı saldırıdan yeni detay! Veli bir kişiden daha bahsetti
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu

Dünyanın beklediği açıklamayı sonunda yaptı
Avrupa'da tüm otoyollara 100 kilometre hız sınırı önerisi

Otoyollarda 130 kilometrelik hız sınırı tarih oluyor
AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak

AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye kanun teklifi geliyor
Kuyumcukent'te 420 milyon TL'lik dev vurgun! Altınları eritip 'İflas ettik' dediler

Kuyumcukent'i ayağa kaldıran dev vurgun! Rakam 420 milyon lira
Köyde ne su kaldı ne komşu! Hayalet köyün tek sakininin hikayesi

Köyde ne su kaldı ne komşu! Hayalet köyün tek sakininin hikayesi