Yörükselim'de maskeli iki kişi genç kadını darbedip 75 bin lirasını alıp kaçtı

Yörükselim'de maskeli iki kişi genç kadını darbedip 75 bin lirasını alıp kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yörükselim Mahallesi 14. Sokak'ta iş çıkışı evine giden genç kadın, yüzleri maskeli iki kişinin saldırısına uğradı. Şüpheliler, 'Filanın selamı var' diyerek darbettiği genç kadının üzerindeki 75 bin lirayı alıp kaçtı; polis güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.
Olay, Yörükselim Mahallesi 14. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinden çıktıktan sonra evine gitmekte olan S.E.’nin yanına yüzleri maskeli iki kişi yaklaştı. Şüpheliler, genç kadına “Filanın selamı var” dedikten sonra saldırarak darbetti.
Saldırının ardından şüpheliler, S.E.’nin üzerinde bulunan 75 bin lirayı alarak bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Haber: Muhammet Özer