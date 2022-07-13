havaya gerçekleştirilen atışın ardından merminin hızını kaybederek yere doğru düşmesine denir. Peki, Yorgun mermi nedir? Yorgun mermi ne anlama geliyor? İşte detaylar haberimizde...

YORGUN MERMİ NEDİR?

Yorgun Mermi, havaya gerçekleştirilen atışın ardından merminin hızını kaybederek yere doğru ivme kazanması anlamını taşımaktadır. Namludan çıkan merminin maksimum 1500 metreye kadar yükselebilme kapasitesinde olması dolayısıyla hız kaybetmekte ve yer yüzüne düşmektedir.

Bir merminin ortalama hızı saatte 160 kilometre hıza ulaştığı için yer yüzüne düşüş hızı da bu nedenle ölümcül olabilmektedir.