Yoğun iş temposu, ayaküstü geçiştirilen öğünler ve hiç bitmeyen yapılacaklar listesi arasında çoğumuz bedenimizin neye ihtiyaç duyduğunu dinlemeyi unutuyoruz. Oysa bazen işin sırrı tabağımıza koyduklarımızda saklı. İşte bu noktada adı pek sık anılmasa da hayatımızın her anında görev başında olan bir mineral sahneye çıkıyor: magnezyum.

Magnezyum: Perde Arkasında Çalışan Bir Mineral

Magnezyumu, büyük bir tiyatro oyununda sahneye hiç çıkmayan ama oyunun aksamadan sürmesini sağlayan ekibe benzetebiliriz. Vücudumuz onu kendi başına üretemez; bu yüzden ihtiyacımızı yediklerimizle karşılamamız gerekir. Karşılığında ise magnezyum pek çok alanda sessizce görevini yapar.

Sabah yataktan kalkıp güne başladığınızda, merdivenleri çıkarken ya da akşam yürüyüşünüzü yaparken magnezyum hep sessizce oradadır. Normal kas fonksiyonuna ve sinir sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Gün içinde harcadığımız enerjinin arka planında da yine o vardır; çünkü magnezyum normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur. Belki de en çok ilgi çeken özelliği, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunmasıdır. Öğleden sonraki o tanıdık ağırlığı düşündüğünüzde, bu bilginin neden önemli olduğu daha iyi anlaşılıyor.

Hikâye burada bitmiyor. Magnezyum, normal kemiklerin ve dişlerin korunmasına, normal psikolojik fonksiyona ve elektrolit dengesine de katkıda bulunur. Yani gün boyu fark etmeden yaptığımız pek çok şeyde payı olan çok yönlü bir mineraldir.

Sofradan Başlayan Bir Magnezyum Yolculuğu

Magnezyumun güzel yanı, onu bulmak için uzağa gitmenize gerek olmaması. Annelerimizin pişirdiği ıspanaklı yemeklerde, kış akşamlarının vazgeçilmezi mercimek çorbasında, bayram sofralarındaki kuruyemiş tabağında hep o var. Badem, fındık, ceviz, kabak çekirdeği ve ayçiçeği çekirdeği gibi atıştırmalıklar; nohut ve fasulye gibi baklagiller; yulaf, tam buğday ekmeği, muz ve hatta bitter çikolata bu mineralin lezzetli kaynakları arasında yer alıyor.

Bir gününüzü magnezyum açısından zengin hale getirmek aslında oldukça kolay. Güne muz dilimleri ve birkaç ceviz içiyle süslenmiş bir kâse yulafla başladığınızı düşünün. Öğle yemeğinde sıcacık bir mercimek çorbası ve bol yeşillikli bir salata, ikindi saatlerinde bir avuç kabak çekirdeği, akşamsa zeytinyağlı bir ıspanak yemeği… Hem lezzetli hem doyurucu hem de magnezyum bakımından cömert bir gün.

Ne var ki gerçek hayat her zaman bu kadar düzenli ilerlemiyor. Toplantıların arasında atlanan öğle yemekleri, akşam yorgunluğuyla sipariş edilen hazır yiyecekler ve aceleyle geçiştirilen kahvaltılar derken günlük magnezyum alımı farkında olmadan ihtiyacın gerisinde kalabiliyor. Düzenli spor yapanlarda ise terle birlikte mineral kaybı da işin içine giriyor. Mevsim geçişlerinde, yoğun proje dönemlerinde ya da sınav haftalarında beslenme düzenimizin ilk aksayan şey olduğunu hepimiz biliyoruz.

Magnezyum Takviyesi Ne Zaman Gündeme Gelir?

Tam da bu noktada pek çok kişinin aklına magnezyum takviyesi geliyor. Takviye edici gıdalar, beslenmede eksik kalabilen vitamin ve mineralleri tamamlamak amacıyla hazırlanan ürünlerdir. Ancak bunları sağlıklı bir sofranın yerine geçen bir kestirme yol olarak değil, ona eşlik eden bir yardımcı olarak düşünmek gerekir. Önce tabak, sonra takviye; doğru sıralama her zaman budur.

Yoğun bir iş hayatı sürdüren yetişkinler, haftanın çoğu günü spor salonunda ter dökenler, öğün düzeni bir türlü oturmayanlar ve ileri yaştaki bireyler, magnezyum alımına biraz daha özen göstermesi gerekenler arasında sayılabilir. Yine de her bedenin ihtiyacı kendine özgüdür. Hamilelik ya da emzirme döneminde olanlar, düzenli ilaç kullananlar ve herhangi bir sağlık sorunu bulunanlar başta olmak üzere herkesin, takviyeye başlamadan önce doktoruna veya eczacısına danışması en doğru adım olacaktır.

Doğru Magnezyum Takviyesini Bulmanın Püf Noktaları

Eczane raflarının önünde durup onlarca kutu arasında kararsız kaldığınız oldu mu? Doğru magnezyum takviyesi seçimi ilk bakışta karmaşık görünse de birkaç basit alışkanlıkla işinizi epey kolaylaştırabilirsiniz.

İşe kutuyu çevirip etiketi okuyarak başlayın. Ürünün içeriği, günlük ne kadar kullanılması önerildiği ve dikkat edilmesi gereken uyarılar orada sizi bekliyor. Takviyeler farklı formlarda ve farklı miktarlarda magnezyum içerebildiği için bu küçük okuma molası, size en uygun ürünü bulmanızı sağlar. Ardından kullanım şeklini düşünün: Tablet yutmayı sevmeyenler için suda eriyen ya da toz formlar daha keyifli bir alternatif olabilir. Rutininize kolayca uyum sağlayan bir ürün, düzenli kullanımı da kendiliğinden kolaylaştırır.

Güven meselesini de atlamamak gerekiyor. Onaylı ürünleri tercih etmek, onları eczane gibi güvenilir noktalardan almak ve içerik bilgisini açıkça paylaşan üreticilere yönelmek, gönül rahatlığıyla kullanmanın anahtarıdır. Son olarak şunu da unutmayın: Takviyelerde "ne kadar çok, o kadar iyi" kuralı geçerli değil. Etikette yazan miktarı aşmamak gerekir; çünkü fazla magnezyum bazı kişilerde mide ve bağırsak rahatsızlıklarına neden olabilir.

Magnezyum İçin Küçük Alışkanlıklar, Büyük Farklar

Magnezyumla dost olmak için hayatınızı baştan aşağı değiştirmenize gerek yok. Kahvaltıya eklenen bir avuç badem, haftada birkaç kez sofraya gelen bir tencere nohut, beyaz ekmeğin yerini alan bir dilim tam buğday ekmeği… Bu küçük dokunuşlar zamanla güzel bir alışkanlığa dönüşür. Bol su içmek, gün içinde kısa yürüyüşlere çıkmak, uykunuza özen göstermek ve kahveyi aşırıya kaçmadan tüketmek de bu dengeli yaşam tablosunu tamamlar.

Öğleden sonra üçteki o soğumuş kahve fincanına geri dönersek… Belki de yapmanız gereken ilk şey, bugünkü tabağınıza bir göz atmak. Magnezyum; yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına, kasların ve sinir sisteminin normal fonksiyonuna, kemiklerin korunmasına katkıda bulunan değerli bir mineral. Onu öncelikle renkli ve dengeli bir sofrada aramak, gerektiğinde ise uzman önerisiyle seçilmiş bir magnezyum takviyesiyle tamamlamak, kendinize gösterebileceğiniz en güzel özenlerden biri olabilir.

Not: Takviye edici gıdalar ilaç değildir; hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Çeşitli ve dengeli beslenmenin yerine geçmez. Kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Önerilen günlük porsiyonu aşmayınız.