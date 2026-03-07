Haberler

Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Ortadoğu'daki güncel durum ve barış süreçleri ele alındı. Şavata, Bahçeli'nin birlik ve beraberlik mesajlarına dikkat çekti ve sanat camiasına selamlarını iletti. Görüşmenin sonunda Şavata, Bahçeli'ye barış sürecine dair katkıları ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Şavata, görüşmede Ortadoğu'daki güncel durum ve barış süreçlerinin ele alındığını bildirdi.

"ET VE KEMİK VURGUSU"

Görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulunan Şavata, Bahçeli'nin birlik ve beraberlik mesajlarına dikkat çekti. Şavata, "Üstelik her zaman söylediğim gibi; 'Biz et ve tırnak değiliz, biz et ve kemiğiz' sözlerini ondan da duymak beni fazlasıyla etkiledi," ifadelerini kullandı.

SANAT CAMİASINA SELAM

MHP Lideri Bahçeli'nin tüm sanat dünyasına selamlarını ilettiğini belirten Şavata, Bahçeli'nin süreçle ilgili takındığı tavrı "yüreklere su serpen bir cesaret" olarak nitelendirdi. Görüşmenin sonunda Şavata, barış sürecine dair katkıları ve misafirperverliği dolayısıyla Bahçeli'ye teşekkürlerini sundu.

Şavata, "Barış meşalesini yakan lider sayın Devlet Bahçeli ile uzun süren bir görüşme gerçekleştirdim.

Bu süreçte Orta Doğu'nun içinde bulunduğu durum ve barış süreci hakkında konuştuk. Üstelik her zaman söylediğim gibi biz et ve tırnak değiliz, biz et ve kemiğiz sözlerini ondan da duymak beni fazlasıyla etkiledi.

Bütün sanat camiasına selamlarını gönderdi. Kendilerine bu cesaretinden dolayı teşekkür edip yüreklere su serptiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

Elif Yeşil
