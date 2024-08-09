Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Yol Arkadaşım 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yol Arkadaşım 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler ve Yol Arkadaşım 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından yol arkadaşlığı kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son bir yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son bir yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir.

Oğuzhan Koç Onur

İbrahim Büyükak Şeref

Ezgi Eyüboğlu Çilek

Olgun Toker Selim

Kadir Polatçı Nevzat

Aycan Koptur Yeliz

Bahar Şahin Cemre

Kıvanç Baran Arslan Veli

Gösterime giriş tarihi: 12 Ekim 2018 (Türkiye)

Yol Arkadaşım 2, Bedran Güzel'in 2018 yılında yönettiği, İstanbul'da çekilen komedi filmidir.