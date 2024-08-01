YÖKDİL/2 Sınavı Giriş belgesi nereden alınır? YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı?
YÖKDİL/2 sınavına katılacak adayların merakla beklediği giriş belgeleri hakkında bilgi verildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 11 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2024-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açtı. Sınavın yapılacağı tarihe yaklaşırken, adaylar giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesinden edinebilirler.
ÖSYM, 2024-YÖKDİL/2 sınavı için giriş belgelerini erişime açtı. YÖKDİL/2 sınava giriş belgesinin nereden alınacağı merak ediliyor. Adaylar, belgelere ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilirler. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Peki, YÖKDİL/2 Sınavı Giriş belgesi nereden alınır? YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı?
YÖKDİL/2 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 11 Ağustos'ta düzenlenecek 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açtı. Sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar, 11 Ağustos'taki sınav için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.