ÖSYM, 2024-YÖKDİL/2 sınavı için giriş belgelerini erişime açtı. YÖKDİL/2 sınava giriş belgesinin nereden alınacağı merak ediliyor. Adaylar, belgelere ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilirler. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Peki, YÖKDİL/2 Sınavı Giriş belgesi nereden alınır? YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı?

YÖKDİL/2 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 11 Ağustos'ta düzenlenecek 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açtı. Sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, 11 Ağustos'taki sınav için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.