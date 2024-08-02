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YKS üniversite tercih son gün ne zaman 2024? SAAT KAÇTA? YKS tercihleri saat kaçta bitiyor?

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2024 tercih dönemi başladı ve bugün sona eriyor. Üniversite adayları tercih yapmak için son saatlere girdi. Peki, üniversite tercihleri saat kaçta bitiyor, saat kaça kadar tercih yapılabilir? YKS tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta? Detaylar...

Yks üniversite tercih saat kaçta bitiyor? 2024 tercih dönemi başladı ve bugün sona eriyor. Üniversite adayları tercih yapmak için son saatlere girdi. Peki, üniversite tercihleri saat kaçta bitiyor, saat kaça kadar tercih yapılabilir? YKS tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

YKS ÜNİVERSİTE TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR?

Adaylar, tercih işlemlerini 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler. Tercih dönemi, 2 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

ÜNİVERSİTE TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara uygun şekilde ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak yapabilecekler.

YKS üniversite tercih son gün ne zaman 2024? SAAT KAÇTA? YKS tercihleri saat kaçta bitiyor?

Başvuru merkezlerinden yapılacak tercih işlemleri kabul edilmeyecek, sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli sayılacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri işleme alınmayacak.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların 19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce ilan edilmesi öngörülüyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH SAAT KAÇTA BİTİYOR, KAÇA KADAR TERCİH YAPILABİLİR?

Üniversite tercih dönemi, 2 Ağustos yani bugün saat 23.59'da sona erecek. Üniversite adayların bu saate kadar tercihlerini yapmış olması gerekiyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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