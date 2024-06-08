YKS – TYT Türkçe yazım yanlışı sorusu cevabı ne? Cırcır böceği, kavuniçi, yok oluş, beşbıyık meyvesi nasıl yazılır?

Tyt, Türkiye'nin 81 ilinde, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi. 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılan ilk oturumda 438 bin 684 kişi görev yaptı.YKS Ladin hangi bölgede yetişir sorusu cevabı merak edildi.YKS – TYT yazım yanlışı sorusu cevabı ne?

YKS – TYT TÜRKÇE YAZIM YANLIŞI SORUSU CEVABI NE?

Cırcır Böceği nasıl yazılır : Cırcır Böceği

Narçiçeği nasıl yazılır: Narçiçeği

Kavuniçi nasıl yazılır :Kavuniçi

Yok Oluş nasıl yazılır: Yok oluş