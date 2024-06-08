YKS – TYT Türkçe yazım yanlışı sorusu cevabı ne? Cırcır böceği, kavuniçi, yok oluş, beşbıyık meyvesi nasıl yazılır?
Bu yıl 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Peki, Cırcır böceği, kavuniçi, yok oluş, beşbıyık meyvesi nasıl yazılır?
Tyt, Türkiye'nin 81 ilinde, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi. 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılan ilk oturumda 438 bin 684 kişi görev yaptı.YKS Ladin hangi bölgede yetişir sorusu cevabı merak edildi.YKS – TYT yazım yanlışı sorusu cevabı ne?
YKS – TYT TÜRKÇE YAZIM YANLIŞI SORUSU CEVABI NE?
Cırcır Böceği nasıl yazılır : Cırcır Böceği
Narçiçeği nasıl yazılır: Narçiçeği
Kavuniçi nasıl yazılır :Kavuniçi
Yok Oluş nasıl yazılır: Yok oluş