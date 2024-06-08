YKS TYT Türkçe / Güneş gülü sorusunun cevabı ne? #129300

Tyt, Türkiye'nin 81 ilinde, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi. 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılan ilk oturumda 438 bin 684 kişi görev yaptı. YKS TYT Türkçe / Güneş gülü sorusunun cevabı ne?

YKS TYTGÜNEŞ GÜLÜ SORUSUNUN CEVABI NE?

YKS'nin ilk oturumu TYT'te sorulan Güneş gülü sorusu cevabı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

YKS güneş gülü sorusu ve cevabına dair bilgi gelince sayfamızda paylaşılacaktır..