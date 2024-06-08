YKS TYT Türkçe / Güneş gülü sorusunun cevabı ne? #129300
Bu yıl 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Peki, YKS TYT Türkçe / Güneş gülü sorusunun cevabı ne?
Tyt, Türkiye'nin 81 ilinde, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi. 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılan ilk oturumda 438 bin 684 kişi görev yaptı. YKS TYT Türkçe / Güneş gülü sorusunun cevabı ne?
YKS TYTGÜNEŞ GÜLÜ SORUSUNUN CEVABI NE?
YKS'nin ilk oturumu TYT'te sorulan Güneş gülü sorusu cevabı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.
YKS güneş gülü sorusu ve cevabına dair bilgi gelince sayfamızda paylaşılacaktır..