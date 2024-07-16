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YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarına nereden bakılır? ÖSYM YKS'yi açıkladı mı? ÖSYM LİNKİ

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. ÖSYM, YKS sonuçlarını ne zaman açıkladı ve sonuçlara nasıl bakılır sorularının yanıtları merak ediliyor.

Yks adayları sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024- Yks sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi. Peki, YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarına nereden bakılır? ÖSYM YKS'yi açıkladı mı?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 16 Temmuz 2024 tarihinde erişime açıldı.

YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarına nereden bakılır? ÖSYM YKS'yi açıkladı mı? ÖSYM LİNKİ

YKS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.

ÖSYM SORGULAMA EKRANI (LİNK)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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