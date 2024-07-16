YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarına nereden bakılır? ÖSYM YKS'yi açıkladı mı? ÖSYM LİNKİ

Yks adayları sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024- Yks sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi. Peki, YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarına nereden bakılır? ÖSYM YKS'yi açıkladı mı?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 16 Temmuz 2024 tarihinde erişime açıldı.

YKS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.

ÖSYM SORGULAMA EKRANI (LİNK)