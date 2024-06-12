Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) tercih süreci, sınavların tamamlanmasının ardından başlar. Bu yılın Yks'sinin ilk oturumu olan TYT, 8 Haziran'da gerçekleşti. İkinci oturum olan AYT ve üçüncü oturum olan YDT ise TYT'nin ardından gerçekleştirilecek. Sınavların tamamlanmasının ardından YKS tercih kılavuzu ve tercih süreci hakkında bilgi veren duyurular yapılır. YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? İşte merak edilenler...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM üzerinden yapılan araştırmalar, YKS tercih işlemlerinin başlayacağı tarihe odaklanmış durumda. Geçen yıl tercihlerin 27 Temmuz'da başladığı ve 8 Ağustos'ta sona erdiği göz önüne alındığında, bu yılın tercih sürecinin benzer bir zaman çerçevesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2024 YKS tercih kılavuzunun da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, yani 17 Temmuz'da yayımlanması bekleniyor.

ÜNVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler arasında, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştirecekler.

Adaylar, tercih işlemlerini tamamlamak için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamaları takip edeceklerdir. Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır ve başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak ve sadece elektronik ortamda yapılan tercihler işleme alınacaktır.