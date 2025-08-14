YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? SON DAKİKA!

Yks tercih sonuçları bugün açıklanır mı sorusu, ÖSYM tarafından yapılan her açıklama ve geçmiş yılların tercih süreçleri dikkate alınarak yanıtlanmaya çalışılıyor. 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından sonuçların açıklanacağı tarih büyük önem taşıyor. Peki, 14 Ağustos itibarıyla YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına ilişkin şu an için ÖSYM tarafından yapılmış herhangi bir resmi duyuru bulunmuyor. Bu nedenle YKS tercih sonuçları bugün açıklanmayacak gibi görünüyor. Üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağı için sonuçların en geç 1 Eylül tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçmiş yıllarda tercih sürecinin bitmesinden itibaren ortalama 7–10 gün içinde yerleştirme sonuçları kamuoyuna duyurulmuştu. Bu hesaba göre YKS tercih sonuçlarının 20–23 Ağustos 2025 tarihleri arasında açıklanması muhtemel. Özellikle 22 Ağustos tarihi, tahmin edilen en olası gün olarak ön plana çıkıyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, tercih sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Ayrıca mobil kullanıcılar ÖSYM AİS uygulaması aracılığıyla da sonuçlara erişebilecek.