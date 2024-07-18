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YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI! YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu yayınlandı. Öğrencilerin merakla beklediği tercih süreci hakkında detaylar ve tarihler resmi olarak açıklandı. YKS tercih işlemleri ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak sorularının yanıtları kılavuzda yer alıyor.

Yks adayları sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS sınavı TYT, AYT ve YDT'nin sona ermesiyle adaylar tercih dönemini bekliyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI! YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının sonlarına doğru başlayacağı tahmin ediliyor.

2024 YKS TERCİH KILAVUZU TIKLAYINIZ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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