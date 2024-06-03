YKS sınavı ne zaman 2024? YKS (TYT-AYT-YDT) sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
YKS sınavı ne zaman? 2024 AYT-TYT sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? soruları gündeme geliyor. Üniversite adayları bu sene YKS sınavına girmek için gün sayıyor. YKS sınavı ne zaman? YKS (AYT-TYT) sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? merak ediliyor. Peki, 2024 YKS sınavı ne zaman? YKS (AYT-TYT) sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Üniversite sınavı ne zaman? 2024 YKS (AYT-TYT) sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? merak ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavı ne zaman olacağı gündeme geliyor. YKS sınavı ne zaman? YKS (AYT-TYT) sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? sorularına yanıt aranıyor. YKS sınavı ne zaman? YKS (AYT-TYT) sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Detaylar haberimizdedir…
YKS SINAVI NE ZAMAN?
- YKS 1. Oturum TYT: 08.06.2024 165 dakika sürüyor.
- YKS 2. Oturum AYT: 09.06.2024 180 dakika sürüyor.
- YKS 3. Oturum YDT: 09.06.2024 120 dakika sürüyor.
YKS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?
YKS sınav sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.