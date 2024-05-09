YKS SINAV YERLERİ 2024: YKS sınav yerleri hangi tarihte, ne zaman açıklanacak?

Yks sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024? Sorusu, sınava katılacak olan adayların gündeminde yer alıyor. YKS sınavına girecek olan adaylar sınava kısa süre kalmasıyla beraber YKS sınav giriş belgelerini araştırıyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS sınav yerleri yer alıyor. Peki, YKS sınav yerleri hangi tarihte, ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS giriş belgelerini henüz yayınlamadı. YKS bu yıl 8 Haziran- 9 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. YKS sınav giriş yerleri erişime açılması halinde haberimiz güncellenecek ve ÖSYM, YKS giriş belgeleri linkine haberimiz içerisinde yer verilecektir. YKS giriş belgeleri ÖSYM resmi sitesinden alınır ve yaklaşık sınav tarihinden 10 gün önce açıklanır. YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.

YKS SINAVLARI NE ZAMAN?

YKS 1. OTURUM TYT: 08.06.2024 İlk oturum 165 dakika sürüyor.

YKS 2. OTURUM AYT: 09.06.2024 İkinci oturum 180 dakika sürüyor.

YKS 3. OTURUM YDT: 09.06.2024 Üçüncü oturum 120 dakika sürüyor.