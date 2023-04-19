YKS sınav ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS sınav başvuru ücreti belli mi? YKS sınav başvuru nasıl yapılır?
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ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için başvuruları tarihi açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre belli olan tarihin ardından başvuru ücretleri merak edildi. YKS sınav ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS sınav başvuru ücreti belli mi? YKS başvuru nasıl yapılır?
Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS başvuru tarihi yer alıyor. Bugün ÖSYM tarafından 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Peki, YKS sınav ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS sınav başvuru ücreti belli mi? YKS başvuru nasıl yapılır?
YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR 2023?
- Sadece TYT sınavına girecek adaylar 115 TL,
- TYT ile beraber AYT veya YDT sınavına girecek adaylar 115 TL,
- TYT, AYT ve YDT sınavlarının hepsine girecek olan adaylar ise 345 TL ücret ödeyecek.