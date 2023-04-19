YKS sınav ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS sınav başvuru ücreti belli mi? YKS sınav başvuru nasıl yapılır?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için başvuruları tarihi açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre belli olan tarihin ardından başvuru ücretleri merak edildi. YKS sınav ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS sınav başvuru ücreti belli mi? YKS başvuru nasıl yapılır?