YKS başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 YKS başvuru ekranı açıldı mı?
Üniversiteye giriş heyecanı yaşayan adaylar için 2025 YKS başvuruları büyük önem taşıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, YKS başvuruları ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı belli oldu. 2025 YKS başvuru ekranı açıldı mı? İşte başvuru tarihleri ve detaylar…
Adaylar, 2025 YKS başvurularını 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya başvuru merkezlerinden yapılabilecek. Peki, 2025 YKS sınav tarihleri ne zaman? TYT, AYT ve YDT oturumları hangi gün yapılacak? İşte sınav takvimi ve başvuru süreci hakkında tüm merak edilenler…
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2025 tarihinde sona erecektir. Başvuru işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
YKS NE ZAMAN?
Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2025 tarihinde; Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacaktır.