YKS BAŞVURU TARİHİ 2024 | YKS (TYT-AYT) sınav başvurusu ne zaman, ücretleri ne kadar?

Yks (TYT-AYT) sınav başvurusu ne zaman, ücretleri ne kadar olduğu gündeme geliyor. YKS sınav başvurusu ne zaman başladığı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınavı 3 oturumdan oluşuyor. YKS başvuru tarihi 2024! YKS (TYT-AYT) sınav başvurusu ne zaman, ücretleri ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

YKS BAŞVURU TARİHİ 2024

YKS oturumları, TYT-AYT-YDT sınavlarından oluşuyor. Başvuru işlemleri 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacaktır. 2024 YKS geç başvuru tarihi 5-7 Mart 2024 tarihlerinde alınacaktır.

TYT-AYT ÜCRETLERİ NE KADAR?

YKS 2024 başvuru ücreti henüz açıklanmamıştır. Ancak geçen yıl YKS başvuru ücreti her oturum için 115 TL idi. Geçtiğimiz sene YKS geç başvuru ücreti normal ücretin %50 artırımlı olarak ödenmiştir.